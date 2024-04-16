Спікер Джонсон планує роздільне голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Не факт, що Джонсон матиме достатньо голосів, щоб винести законопроекти на голосування.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив законодавцям Республіканської партії, що цього тижня він спробує ухвалити чотири окремих законопроєкти: про надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також пакет, який містить заборону TikTok в США.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в республіканській партії.

Четвертий запропонований законопроект, окрім заборони TikTok, включатиме угоду про ленд-ліз для військової допомоги і положення про використання вилучених у російських олігархів активів. Водночас, питання кордону до пакету не увійшло.

Утім, далеко факт, що Джонсон матиме достатньо голосів, щоб винести законопроекти на розгляд, враховуючи процедурні перешкоди для вузької більшості республіканців. Джонсону потрібна буде майже одностайна підтримка його власної фракції, щоб винести на ухвалення весь пакет законопроектів — процедура, відома як голосування за правилами, а також попереднє схвалення Комітету з правил, до якого входять консерватори, які можуть чинити опір через допомогу Україні.

Раніше в понеділок прихильники жорсткої лінії в кокусі свободи Палати представників оприлюднили заяву, в якій вони виступили проти використання необхідних Ізраїлю грошей для "протягування допомоги Україні".

Відтак майже напевно Джонсону знадобиться підтримка демократів, щоб рухатися далі — а це неймовірно рідкісний випадок, коли партія меншості допомагає у таких голосуваннях.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс відмовився коментувати, чи очікує він, що його фракція підтримає пакет.

"Ми не прийдемо до жодного висновку щодо процесу, поки не зрозуміємо суті", — сказав він.

Спікер також повідомив, що в пакеті будуть голосування за поправки, хоча не уточнив, про які саме поправки йдеться.

Якщо Палата представників ухвалить більше одного з чотирьох законопроектів, неясно, чи будуть вони об'єднані перед тим, як потрапити до Сенату. Хоча законодавці від Республіканської партії заявляли, що верхній палаті доведеться голосувати за кожен законопроект окремо, Джонсон сказав журналістам після засідання, що він ще не вирішив, чи передавати всі законопроекти комплексним пакетом.

"Ми обговорюємо, чи будуть вони об'єднані в один пакет, який буде направлений до Сенату, або ж вони будуть розглядатися як окремі заходи. Я особисто віддаю перевагу окремим заходам, але ми дозволимо органу вирішувати", — сказав він.

Нагадаємо, США вже кілька місяців практично не передають Україні військову допомогу. Фінансування неспроможний виділити Конгрес.