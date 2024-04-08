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ПОЛІТИКА

Спікер Джонсон стоїть перед моментом істини щодо України – The Hill

08 квітня 2024, 17:16
Спікер Джонсон стоїть перед моментом істини щодо України – The Hill
https://mikejohnson.house.gov/
9 квітня Палата представників збирається після канікул і вся увага прикута до Джонсона та його обіцянки.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон цього тижня стоїть перед моментом істини щодо допомоги Україні – він готується ухвалити рішення про те, як надати давно запитувану допомогу. 

Питання України заважало Джонсону працювати на найвищій посаді в Палаті представників і може викликати сумніви в його здатності керувати.

Про це повідомляє The Hill.

Джонсон місяцями заявляв, що Палата представників розгляне питання іноземної допомоги в належний час, відсуваючи терміни – і відкладаючи розгляд цього політично гострого питання – на інші обов'язкові питання, такі як державне фінансування. Але після спікер скоротив графік, оголосивши, що Палата представників розгляне питання допомоги Україні «одразу після» двотижневих великодніх канікул.

Оскільки нижня палата знову збереться 9 квітня, вся увага прикута до Джонсона, щоб побачити, яку гру він поведе, оскільки офіційні особи в США і за кордоном б'ють на сполох з приводу виснаження ресурсів України у війні з Росією. Окремим фактором є погрози з боку законодавиці Марджорі Тейлор Грін, яка обіцяє провести голосування про відставку Джонсона, якщо він винесе питання допомоги Україні на розгляд.

"Я не думаю, що йому щось загрожує", – заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників республіканець Майк Тернер, відповідаючи на запитання, чи варто Джонсону турбуватися про загрозу з боку Грін. 

"Я думаю, що те, про що люди говорили, – це фракція хаосу, ті особи, які шукають уваги до себе і намагаються зупинити всю важливу роботу в Конгресі, тепер розглядаються як просто деструктивні", – додав він.

Раніше повідомлялось, що суперечки між республіканцями у Палаті представників Конгресу США і погрози зняти з посади спікера Майка Джонсона можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладеться.

допомога УкраїніПалата представниківМайк Джонсон

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