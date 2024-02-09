Спікер Джонсон у все більш жорсткій позиції щодо України – The Hill

Спікера можуть звільнити з посади однопартійці, якщо він винесе питання допомоги Україні на розгляд Палати представників.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

Про це повідомляє у The HILL.

"Джонсону незабаром доведеться приймати складні рішення щодо України", – зазначають у виданні.

Джонсон раніше закликав розділити додаткову допомогу на різні законопроекти і висував численні умови для затвердження допомоги Україні. На відміну від пакету зовнішньої допомоги та безпеки кордонів, який, за його словами, був би "мертвим після прибуття" до Палати представників, спікер Республіканської партії не виключив, що сенатський пакет, який включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю, буде розглянутий.

"Подивимося, що зробить Сенат. Ми дозволимо процесу розвиватися, і ми розглянемо його після того, як він буде надісланий. Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті", – сказав Джонсон журналістам після того, як днем раніше заявив, що ідея схвалення допомоги Україні "не була відкинута".

Джонсону, ймовірно, доведеться залежати від голосів демократів, щоб просунути фінансування для України, і ця реальність ще більше розлютить республіканців-консерваторів у Палаті представників. Дедалі більша частина учасників з'їзду Республіканської партії скептично ставиться до надання більшої допомоги Києву. Частково це пов'язано з опозицією Трампа, яку республіканці не можуть ігнорувати, оскільки він посилює свою владу.

"Я сподіваюся, що він не винесе законопроект щодо України на голосування", – сказав про Джонсона глава юридичного комітету Палати представників Джим Джордан (один із головних союзників Трампа на Капітолійському пагорбі).