Спікер Джонсон заявив, що республіканці "готові виконувати" нову програму Трампа

Республіканська партія наразі значно менш скептично ставиться до підходу Трампа, ніж раніше, та готова підтримувати його політику.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у вівторок, 12 листопада, заявив, що республіканці "готові реалізувати" порядок денний новообраного президента Дональда Трампа, наполягаючи на тому, що Республіканська партія не допустить минулих помилок і буде значно краще підготовлена до другого терміну Трампа в Білому домі.

Про це повідомляє AP.

Джонсон додав, що не можна гаяти часу, перш ніж почнеться робота над програмою Трампа “Америка понад усе”. Спікер очікує, що республіканці очолять об'єднаний уряд.

Трамп зустрінеться з Джонсоном у Капітолії в середу, 13 листопада, а також на вихідних у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Жорсткий правий порядок денний Трампа швидко формується, підтримуваний союзниками-республіканцями, які прагнуть отримати повну владу на Капітолійському пагорбі, в той час як демократи розбираються в тому, що пішло не так.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, побачивши, як його партія втратила контроль над цією палатою Конгресу на тлі перемоги республіканців, заявив, що вибори пройшли не так, як сподівалися багато демократів. Він також розповів, що незабаром поговорить з Трампом.

Навіть коли остаточні результати виборів усе ще підраховуються, керівництво Палати представників і Сенату наближається до другого терміну Трампа в Білому домі і його порядку денного з масовими депортаціями, дерегуляцією промисловості та скороченнями у федеральному уряді. Трамп уже випробовує норми управління під час перехідного періоду.

Лідери Палати представників і Сенату проведуть цього тижня внутрішньопартійні вибори на керівні посади. Більшість провідних республіканських лідерів залежать від Трампа у своєму політичному житті і намагаються зблизитися з новообраним президентом.

У Сенаті перегони за місце лідера Республіканської партії Мітча Макконнелла, який “йде у відставку”, перетворюються на перевірку лояльності до Трампа, а союзники новообраного президента, зокрема мільярдер Ілон Маск та інші впливові діячі, підштовхують до обрання на цю посаду сенатора Ріка Скотта.

Втім Скотт не вважається найпопулярнішим кандидатом. Сенатори згуртувалися навколо двох претендентів Джона Тюна з Південної Дакоти та Джона Корніна з Техасу.

Закрите голосування очікується в середу, 13 листопада.

Тим часом у Палаті представників Джонсон хоче зберегти посаду спікера й минулого тижня в листі колегам повідомив, що готовий до співпраці для реалізації порядку денного Трампа. Але очікується, що він може зіштовхнутися з певним опором під час голосування за зачиненими дверима.

Хоча Джонсону потрібна лише проста більшість голосів у межах партії під час закритого голосування, яке також відбудеться в середу, щоб стати номінантом республіканців на посаду спікера, в січні йому знадобиться більшість у 218 голосів під час голосування всього складу Палати представників.

Загалом, йдеться про фундаментальну перебудову не лише центрів влади у Вашингтоні, але й правил управління, оскільки Трамп повернеться до Білого дому з Конгресом, обидві палати якого, швидше за все, контролюватимуть республіканці. До того ж, Республіканська партія наразі значно менш скептично чи насторожено ставиться до підходу Трампа, ніж вісім років тому. Республіканці вже отримали більшість у Сенаті та наближаються до більшості в Палаті представників.