Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО – Reuters

Зустріч запланована на 10 липня і відбудеться під час саміту НАТО.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 10 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це пише Reuters.

Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Зокрема через занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Як пише Reuters, у квітні Джонсон виступив ініціатором двопартійного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд, проти якого виступили союзники колишнього президента Трампа в Конгресі.