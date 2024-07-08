Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО – Reuters
08 липня 2024, 10:51
Зустріч запланована на 10 липня і відбудеться під час саміту НАТО.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 10 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це пише Reuters.
Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Зокрема через занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.
Як пише Reuters, у квітні Джонсон виступив ініціатором двопартійного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд, проти якого виступили союзники колишнього президента Трампа в Конгресі.
Нагадаємо, Білий дім працює над організацією зустрічі Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Вона може пройти в рамках саміту НАТО у Вашингтоні. Про це заявив неназваний чиновник під час телефонної зустрічі у Білому домі. Українська сторона офіційно не підтвердила поїздку Зеленського до Вашингтона.