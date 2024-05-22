Спікер Майк Джонсон розкритикував заборону на удари по росії американською зброєю

Політик вважає це "не дуже хорошою політикою" для США.

Захід забороняє Україні бити його зброєю по території рф. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає це неправильною політикою.

Пр це спікер нижньої палати американського парламенту розповів журналістці "Голосу Америки".

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. У них має бути можливість дати відсіч", - сказав Джонсон.

За його словами, спроби контролювати зусилля України "на мікрорівні" - це "не дуже хороша політика" для США.

Нагадаємо, що наразі країни-донори забороняють Україні використовувати надану ними зброю для ударів по військових об'єктах на території росії. Цю політику критикують як усередині України, так і за кордоном.