Спікер Палати представників США підтримав введення жорстких санкцій проти росії

Законопроект Грема-Блюменталя має понад 80 співавторів у Сенаті

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав введення Конгресом США більш жорстких санкцій проти рф через тривалу агресію проти України.

Про це повідомляє New York Post.

"Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили санкції проти росії якомога суворіші санкції. І я прихильник цього кроку", - зазначив Джонсон.

Підтримка спікером Палати представників закону, що вводить нові економічні обмеження проти росії, відбувається на тлі закликів обох партій у Сенаті запровадити "страшні санкції" проти кремля.