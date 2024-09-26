Спікер Палати представників вимагає звільнення посла України в США

Майк Джонсон звинувачує Оксану Маркарову у втручанні у американські вибори.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає від Зеленського негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в американські вибори.

З цього приводу він звернувся до українського президента з листом та опублікував допис на Х (раніше Twitter).

Підставою для такої вимоги стала організований Маркаровою візит Зеленського в Пенсільванію, під час якого його супроводжували лише представники демократів, без жодного республіканця.

Джонсон назвав це агітаційним заходом на підтримку Камали Гарріс і втручанням в американські вибори.

"Президенте Зеленський, Ваш візит на військовий завод у штаті Пенсильванія – явно партійний агітаційний захід і втручання у вибори в США. Вимагаю негайно звільнити посла України в США Маркарову, яка організувала цей тур", – написав Джонсон.

Він заявив, що завод розташований у "хиткому" штаті Пенсільванія і з Зеленським там зустрівся прихильник Гарріс, губернатор Пенсільванії від Демократичної партії Джош Шапіро. Натомість республіканці під час візиту не були представлені, оскільки їх нібито "спеціально не запросили".

Раніше конгресмени-республіканці вже звернулися із вимогою розслідувати обставини візиту Зеленського в Пенсільванію через підозру, що він міг бути спрямований на підтримку Камали Гарріс перед виборами.