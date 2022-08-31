Спілка письменників вимагає закрити музей Булгакова на Андріївському узвозі

В самому центрі Києва не може працювати музей письменника, який люто ненавидів Україну і її незалежність, а також паплюжив її у своїх творах

Національна спілка письменників України закликала закрити музей російського письменника Михайла Булгакова на Андріївському узвозі у Києві.

Про це йдеться в заяві НСПУ.

"Функціонування цього музею в наш час доводить: держава утримує й опікується закладом, який зберігає пам’ять про одного з найпідступніших ворогів України – Михайла Булгакова. Ми цілковито переконані, що присутність цього письменника в культурному просторі України приховує в собі небезпеку не лише для українців як нації, а й для української ідентичності і державності", – заявляють в організації.

НСПУ закликало закрити музей, а всі експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури.

"Чи може – після жаху смертей і руйнувань, який чинить росія в Україні, після проявів геноциду і намагання знищити українську державність, – чи може в самому центрі Києва й далі працювати музей письменника, який люто ненавидів Україну і її незалежність, а також паплюжив, як тільки міг, її у своїх творах", - підкреслюють в НСПУ.

У приміщенні, де був музей Булгакова, НСПУ пропонує створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року.