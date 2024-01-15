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ПОЛІТИКА

Спільна ініціатива: Україна та Швейцарія об'єднують зусилля для глобального саміту миру

15 січня 2024, 21:48
Спільна ініціатива: Україна та Швейцарія об'єднують зусилля для глобального саміту миру
Джерело president.gov.ua
Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій.

Українська та швейцарська команди від завтрашнього дня, 16 січня, розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу зі швейцарською колегою Віолою Амхерд у Берні.

"Сьогодні ми відзначили успішність роботи в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва", - сказав голова української держави.

Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій.

"Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру", - заявив він.

За словами українського президента, цей саміт має "наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю".

"Швейцарія у цьому наш партнер", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що у швейцарському Давосі на четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн представили п'ять пунктів "формули миру".

"Мали рекордну кількість учасників: були представлені понад 80 держав і міжнародних організацій. Цей захід є логічним продовженням наших зустрічей, які відбулися у 2023 році в Копенгагені, Джидді та на Мальті. Ми вкотре зібралися, щоб працювати над розробкою спільного міжнародного плану, заснованого на українській Формулі миру", - повідомив Андрій Єрмак на зустрічі з представниками ЗМІ у Давосі.

Зокрема, щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

ШвейцаріяЗеленський.саміт миру

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