Спільне виробництво дронів – один із найперспективніших напрямків співпраці з Україною – посол Британії

"Це перевага України зараз - великий досвід використання дронів", - відзначив посол Гарріс.

Спільне виробництво дронів Україною і Великобританією є одним із найперспективніших напрямків співпраці обох держав у сфері військово-промислового комплексу.

Таку думку висловив посол Британії у Києві Мартін Гарріс в інтерв'ю "Європейській правді".

"Це має бути через співпрацю ВПК наших двох країн. Я думаю, що це перевага України зараз - великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн – як ми можемо співпрацювати з Україною для виробництва дронів – тут, в Україні і також у наших країнах", – розповів посол про деталі співпраці.

Гарріс підтвердив, що вироблятимуть дрони і в Україні, і у Британії.

Посол не озвучив обсяги виробництва БпЛА, оскільки процес виробництва тільки починається.

"Я не можу сказати. Я думаю, що зараз процес починається. Є різні класи, є різні дрони. Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК", – зауважив дипломат.