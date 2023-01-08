Спільні військові навчання активізували росія та білорусь

москва і мінськ посилили своє спільне військове угруповання в білорусі озброєнням, солдатами та спеціальним обладнанням

Спільну військову підготовку, з акцентом на ведення бойових дій у містах, активізували росія та білорусь, повідомив сьогодні телеканал Міноборони білорусі, передає Sky News.

Це сталося після того, як міністерство оборони білорусі заявило, що москва і мінськ посилили своє спільне військове угруповання в білорусі озброєнням, солдатами та спеціальним обладнанням і планують провести спільні авіаційні навчання.

Посилення військової співпраці між двома країнами відбувається на тлі припущень західних та українських військових експертів, що москва може і надалі використовувати білорусь, зокрема як стартовий майданчик для нового нападу на Україну з півночі.

24 лютого минулого року мінськ дозволив москві використовувати територію білорусі для введення військ в Україну.