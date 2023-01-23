Бразилія та Аргентина хочуть запровадити спільну валюту

Бразилія та Аргентина обговорюють можливість запровадження спільної валюти

Про це заявили президенти Бразилії Лула да Сілва та Аргентини Альберто Фернандес у спільній публікації на аргентинському вебресурсі Perfil, передає Reuters

"Ми вирішили рухатися вперед у дискусії щодо спільної південноамериканської валюти, яка може використовуватися як для фінансових, так і комерційних потоків, зменшуючи операційні витрати та нашу зовнішню вразливість", – ідеться в публікації.

Про спільну валюту Лула говорив під час передвиборчої кампанії.

Бразильський президент, дотримуючись традиції, наступного тижня має намір здійснити першу закордонну поїздку в нинішньому статусі в Аргентину, яка є найбільшим торговим партнером Бразилії в регіоні. За президенства Жаїра Болсонару відносини між двома державами буди доволі напружені.

Запровадження валюти обговорюватиметься на очікуваному саміті в Буенос-Айресі. Бразилія пропонує назвати її "сур" (південь). Таким чином країни хочуть стимулювати регіональну торгівлю й зменшити залежність від долара США. Надалі до Бразилії та Аргентини можуть долучитися інші латиноамериканські країни.

Політики обох країн обговорювали цю ідею ще у 2019 році, але тоді вона наштовхнулася на спротив центрального банку Бразилії.