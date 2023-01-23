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CУСПІЛЬСТВО

Бразилія та Аргентина хочуть запровадити спільну валюту

23 січня 2023, 09:19
Бразилія та Аргентина хочуть запровадити спільну валюту
Фото: Укрінформ
Бразилія та Аргентина обговорюють можливість запровадження спільної валюти
Про це заявили президенти Бразилії Лула да Сілва та Аргентини Альберто Фернандес у спільній публікації на аргентинському вебресурсі Perfil, передає  Reuters
 
"Ми вирішили рухатися вперед у дискусії щодо спільної південноамериканської валюти, яка може використовуватися як для фінансових, так і комерційних потоків, зменшуючи операційні витрати та нашу зовнішню вразливість", – ідеться в публікації.
 
Про спільну валюту Лула говорив під час передвиборчої кампанії.
 
Бразильський президент, дотримуючись традиції, наступного тижня має намір здійснити першу закордонну поїздку в нинішньому статусі в Аргентину, яка є найбільшим торговим партнером Бразилії в регіоні. За президенства Жаїра Болсонару відносини між двома державами буди доволі напружені. 
 
Запровадження валюти обговорюватиметься на очікуваному саміті в Буенос-Айресі. Бразилія пропонує назвати її "сур" (південь). Таким чином країни хочуть стимулювати регіональну торгівлю й зменшити залежність від долара США. Надалі до Бразилії та Аргентини можуть долучитися інші латиноамериканські країни.
 
Політики обох країн обговорювали цю ідею ще у 2019 році, але тоді вона наштовхнулася на спротив центрального банку Бразилії.
бразиліявалютаАргентина

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