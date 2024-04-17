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ПОЛІТИКА

Спірний закон про іноагентів: перешкода на шляху Грузії до Євросоюзу

17 квітня 2024, 16:59
Спірний закон про іноагентів: перешкода на шляху Грузії до Євросоюзу
Фото: gettyimages.com
ЄС закликав Грузію утриматися від ухвалення законів, які можуть поставити під загрозу шлях країни до Євросоюзу.

Грузія може зіткнутися з проблемами під час вступу до Євросоюзу через ухвалення скандального законопроекту про іноагентів.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Крім Борреля, на ухвалення закону про іноагентів у Грузії відреагував комісар Європейського союзу з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Сьогодні парламент Грузії ухвалив закон про "прозорість іноземного впливу" в першому читанні, попри неодноразові заклики Євросоюзу відмовитися від цього закону і незважаючи на масові протести", - йдеться в тексті заяви представників ЄС.

Вони назвали цей процес дуже тривожною подією і, за їхніми словами, остаточне ухвалення цього закону негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Цей закон не відповідає основним нормам і цінностям Євросоюзу.

Грузія повинна відмовитися від цього закону.

У ЄС зазначили, що в Грузії існує активне громадянське суспільство, яке сприяє успішному просуванню країни до членства в Євросоюзі.

"Пропонований закон обмежить можливості громадянського суспільства і засобів масової інформації вільно діяти, може обмежити свободу вираження думок і несправедливо стигматизувати організації, які приносять користь громадянам Грузії", - сказали представники Європейського союзу.

ЄС закликав Грузію утриматися від ухвалення законів, які можуть поставити під загрозу шлях країни до Євросоюзу.

Парламент Грузії затвердив у першому читанні спірний закон про "іноагентів", він же законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Критики вважають законопроєкт аналогом російського, прийнятого у 2012 році. Влада Грузії і правляча партія "Грузинська мрія", яка винесла документ на розгляд, кажуть, що нічого спільного з російським законом представлений законопроєк не має.

Законопроєкт визнає, що організаціями, які працюють на "інтереси іноземної сили", є непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи, мовники і власники медіа, джерелом понад 20% від загального прибутку яких протягом календарного року є "іноземна сила".

ГрузіяЄвросоюзЖозеп Боррельіноагенти

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