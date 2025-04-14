Співачка Кеті Перрі летить у космос

Це буде перший, повністю жіночий екіпаж

Американська співачка та музична продюсерка Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос з пʼятьма іншими жінками-пасажирками космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin

Про це пише The Rolling Stone.

Американська авторка і виконавиця Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос на космічному кораблі New Shepard компанії Джеффа Безоса з космічного туризму Blue Origin. До жіночої команди також увійдуть тележурналістка Гейл Кінг, активістка Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанна Флінн, репортерка розважальних програм і наречена Безоса Лорен Санчес та аерокосмічна інженерка, яка раніше працювала в NASA, Айша Боу. Цей політ стане 31-м загалом і 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами на борту.

В instagram співачка поділилась хвилюваннями з приводу польоту.

"Я мріяла побувати в космосі 15 років, і завтра ця мрія стане реальністю. Екіпаж Taking Up Space Crew стартує завтра о 7 ранку, і для мене велика честь бути разом із 5 іншими неймовірними жінками, що надихають, коли ми станемо першим в історії жіночим космічним екіпажем!", — написала зірка.

У відео Перрі також продемонструвала капсулу та своє сидіння всередині, на якому написано K. Perry. Вона також заспівала кілька рядків, зазначивши, що "повинна співати в космосі".