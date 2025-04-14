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Співачка Кеті Перрі летить у космос

14 квітня 2025, 14:55
Співачка Кеті Перрі летить у космос
Фото: katyperry
Це буде перший, повністю жіночий екіпаж
Американська співачка та музична продюсерка Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос з пʼятьма іншими жінками-пасажирками космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin
 
Про це пише The Rolling Stone.
 
Американська авторка і виконавиця Кеті Перрі 14 квітня полетить у космос на космічному кораблі New Shepard компанії Джеффа Безоса з космічного туризму Blue Origin. До жіночої команди також увійдуть тележурналістка Гейл Кінг, активістка Аманда Нгуєн, кінопродюсерка Керіанна Флінн, репортерка розважальних програм і наречена Безоса Лорен Санчес та аерокосмічна інженерка, яка раніше працювала в NASA, Айша Боу. Цей політ стане 31-м загалом і 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами на борту.
 
В instagram співачка поділилась хвилюваннями з приводу польоту.
 
"Я мріяла побувати в космосі 15 років, і завтра ця мрія стане реальністю. Екіпаж Taking Up Space Crew стартує завтра о 7 ранку, і для мене велика честь бути разом із 5 іншими неймовірними жінками, що надихають, коли ми станемо першим в історії жіночим космічним екіпажем!", — написала зірка.
 
У відео Перрі також продемонструвала капсулу та своє сидіння всередині, на якому написано K. Perry. Вона також заспівала кілька рядків, зазначивши, що "повинна співати в космосі".
 
Перрі зауважила, що хоча її інстинкт говорить, нібито вона не може повірити, що це відбувається насправді, це не так.
 
"Я справді в це вірю, тому що віра у свої мрії й те, що ви говорите, насправді є тим, як ви втілюєте свої мрії в життя", — наголосила Перрі.

 

співачкакосмос

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