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Співкерівник Боснії назвав умову, за якої віддасть Україні подаровану Лаврову ікону

Додік згадав про ікону, говорячи про ситуацію в судовій системі Боснії, яку назвав "катастрофічною
Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть скандальну ікону Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.
Співкерівник Боснії назвав умову, за якої віддасть Україні подаровану Лаврову ікону Мілорад Додік Фото: Google.com

Додік сказав, що не отримав відповіді від України щодо того, чи шукали вони ікону, а також не було надано жодних даних, пов’язаних з нею, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Україна доведе, що просила про ікону до того дня, коли я мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму це і ми передамо її їм", - сказав Додік.

Додік згадав про ікону, говорячи про ситуацію в судовій системі Боснії, яку назвав "катастрофічною".

"Прикладом цього є ікона, у зв'язку з якою постійно ведуться розмови, хоча Україна її не шукає. Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони", - сказав він.

Нагадаємо, що у Додіка заявили українському посольству, що подарована Лаврову ікона належала сербській родині

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15 01 2021 10:52
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