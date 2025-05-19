Співпраця Маврикія з росією викликала занепокоєння щодо безпеки бази США і Британії

Маврикій незабаром отримає контроль над островами Чагос, де розташована стратегічна британсько-американська військова база.

Маврикій і росія домовилися про тіснішу співпрацю в галузі рибальства та "морських досліджень".

Як пише The Telegraph, ці переговори стривожили деяких представників Великої Британії, які наголошують, що Маврикій незабаром отримає контроль над островами Чагос, де розташована стратегічна британсько-американська військова база.

Раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився відмовитися від суверенітету над архіпелагом і здати в оренду Дієго-Гарсія, найбільший з островів, на якому розташована база.

Уряд стверджує, що угода, яка обійдеться Великій Британії в 9 мільярдів фунтів стерлінгів упродовж 100 років, забезпечить військовій базі "безпеку" від юридичних загроз з боку Маврикія, який уже давно претендує на ці острови. Після завершення передачі островів Чагос Маврикій контролюватиме права на рибальство в цьому районі та відповідатиме за збереження морського середовища.

Водночас критики кажуть, що це дасть змогу союзникам Маврикія, зокрема росії, будувати спостережні пости навколо Дієго-Гарсія, що поставить під загрозу безпеку бази.

Дама Пріті Патель, тіньовий міністр закордонних справ Британії, заявила, що тісні зв'язки між росією і Маврикієм викликають нові побоювання з приводу угоди щодо Чагосу.

"Неможливо уявити, що уряд, чиїм першочерговим завданням і пріоритетом має бути оборона королівства, віддасть один із найважливіших стратегічних і військових активів країні, яка уклала угоду з росією... країною, відповідальною за війну на європейській землі", - сказала вона в інтерв'ю The Telegraph.

Водночас міністри наполягають, що угода щодо Чагосу міститиме гарантії безпеки, які запобігатимуть шпигунству з боку іноземних держав, і вказують на підтримку угоди від адміністрації Трампа.