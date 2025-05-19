Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Співпраця Маврикія з росією викликала занепокоєння щодо безпеки бази США і Британії

19 травня 2025, 11:55
Співпраця Маврикія з росією викликала занепокоєння щодо безпеки бази США і Британії
Острів Маврикій. Фото: navksvit.lviv.ua
Маврикій незабаром отримає контроль над островами Чагос, де розташована стратегічна британсько-американська військова база.

Маврикій і росія домовилися про тіснішу співпрацю в галузі рибальства та "морських досліджень".

Як пише The Telegraph, ці переговори стривожили деяких представників Великої Британії, які наголошують, що Маврикій незабаром отримає контроль над островами Чагос, де розташована стратегічна британсько-американська військова база.

Раніше прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився відмовитися від суверенітету над архіпелагом і здати в оренду Дієго-Гарсія, найбільший з островів, на якому розташована база.

Уряд стверджує, що угода, яка обійдеться Великій Британії в 9 мільярдів фунтів стерлінгів упродовж 100 років, забезпечить військовій базі "безпеку" від юридичних загроз з боку Маврикія, який уже давно претендує на ці острови. Після завершення передачі островів Чагос Маврикій контролюватиме права на рибальство в цьому районі та відповідатиме за збереження морського середовища.

Водночас критики кажуть, що це дасть змогу союзникам Маврикія, зокрема росії, будувати спостережні пости навколо Дієго-Гарсія, що поставить під загрозу безпеку бази.

Дама Пріті Патель, тіньовий міністр закордонних справ Британії, заявила, що тісні зв'язки між росією і Маврикієм викликають нові побоювання з приводу угоди щодо Чагосу.

"Неможливо уявити, що уряд, чиїм першочерговим завданням і пріоритетом має бути оборона королівства, віддасть один із найважливіших стратегічних і військових активів країні, яка уклала угоду з росією... країною, відповідальною за війну на європейській землі", - сказала вона в інтерв'ю The Telegraph.

Водночас міністри наполягають, що угода щодо Чагосу міститиме гарантії безпеки, які запобігатимуть шпигунству з боку іноземних держав, і вказують на підтримку угоди від адміністрації Трампа.

МаврикійБританіяугодаросія окупанти

Останні матеріали

Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен
Політика
Стамбульські переговори. путін впевнений у підтримці Трампа та слабкості Європи – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2025, 21:54
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється