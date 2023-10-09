Співпраця росії з Іраном зміцнилася через війну в Україні – британська розвідка

Іранська допомога росії у війні проти України включає сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійських боєприпасів.

Іранські дрони-камікадзе стали важливим елементом російської війни.

Про це МО Британії написало в X (Twitter).

"Партнерство росії з Іраном зміцнилося впродовж останніх років та, майже напевно, було прискорене вторгненням москви в Україну", - йдеться в дописі.

Міжнародна ізоляція змусила росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зв'язки на раніше менш бажаних партнерів, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку своїх дій.

Іранська військова допомога російським військам в Україні включає поставки ударних БПЛА та артилерійських боєприпасів. Іранські дрони стали ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по об'єктах в Україні.

Ця домовленість тепер розширена і включає складання і виробництво іранських БПЛА за ліцензією на території росії.

"російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також активізувалися. Взаємодія рф з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до економічного форуму країн БРІКС", - пише британське міністерство оборони.

Днями Іран заявив, що росія інвестувала в іранську економіку $2,76 млпд d 2022-2023 роках. Економічні зв’язки поглибляться, оскільки росія прагне пом’якшити наслідки запроваджених проти неї санкцій.