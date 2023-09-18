Співробітник МО Нідерландів в обхід санкцій продавав росії авіадеталі

В королівстві Нідерландів 48-річного робітника Міністерства оборони підозрюють у відправленні авіа запчастин в рф через треті країни.

Про це повідомляє rtlnieuws.

"Співробітника Міністерства оборони в Арнемі затримали за підозрою в обході санкцій проти Росії. 48-річного чоловіка підозрюють у відправленні авіазапчастин до росії", - пише виданя.

Відомо, що чоловіка затримали 30 серпня, проте відомо про це стало лише зараз.

Підозрюваний працював в Міністерстві оборони і до розслідування залучили військову поліцію.

В службі фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів заявили, що за місцем проживання чоловіка вилучили боєприпаси, документи, цифрові носії інформації.

Чоловіка відсторонили від роботи і він перебуває в СІЗО.

Згідно з новинним сайтом, чоловік працював у Міністерстві оборони з 1990-х років.

Співробітника Міноборони затримали після арешту 53-річного чоловіка з Арнема днем ​​раніше, який надав слідству необхідну інформацію про свого спільника.

"Підозрюваний має нідерландську компанію, яка експортувала авіазапчастини переважно в росію", - розказали в FIOD.

Під час обшуку місця проживання та складських приміщень 53-річного чоловіка було вилучено деталі літаків, зброю, гільзи та боєприпаси. Окрім €250 000 і $8 000 готівкою, FIOD також конфіскувала приблизно 160 000 євро банківських активів.

Правоохоронці Нідерландах ведуть десятки кримінальних проваджень за фактами обходу санкцій проти росії. В березні було вже 45 випадків.