Співробітник МО Нідерландів в обхід санкцій продавав росії авіадеталі
Про це повідомляє rtlnieuws.
"Співробітника Міністерства оборони в Арнемі затримали за підозрою в обході санкцій проти Росії. 48-річного чоловіка підозрюють у відправленні авіазапчастин до росії", - пише виданя.
Відомо, що чоловіка затримали 30 серпня, проте відомо про це стало лише зараз.
Підозрюваний працював в Міністерстві оборони і до розслідування залучили військову поліцію.
В службі фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів заявили, що за місцем проживання чоловіка вилучили боєприпаси, документи, цифрові носії інформації.
Чоловіка відсторонили від роботи і він перебуває в СІЗО.
Згідно з новинним сайтом, чоловік працював у Міністерстві оборони з 1990-х років.
Співробітника Міноборони затримали після арешту 53-річного чоловіка з Арнема днем раніше, який надав слідству необхідну інформацію про свого спільника.
"Підозрюваний має нідерландську компанію, яка експортувала авіазапчастини переважно в росію", - розказали в FIOD.
Під час обшуку місця проживання та складських приміщень 53-річного чоловіка було вилучено деталі літаків, зброю, гільзи та боєприпаси. Окрім €250 000 і $8 000 готівкою, FIOD також конфіскувала приблизно 160 000 євро банківських активів.
Правоохоронці Нідерландах ведуть десятки кримінальних проваджень за фактами обходу санкцій проти росії. В березні було вже 45 випадків.