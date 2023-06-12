Співробітник "Радіо Нової Зеландії" додавав у статті про Україну проросійську пропаганду

Його відправили у відпустку і почали розслідувати інцидент.

У Новій Зеландії співробітник національної телерадіокомпанії RNZ додавав у журналістські матеріали про Україну проросійські тези.

Про це пише The Guardian.

Минулого тижня стало відомо, що співробітник новозеландського національного мовника відредагував низку статей, які приписувалися агентству Reuters і BBC. Там знайшли російську пропаганду.

Зокрема, у новинах від Reuters зʼявилися твердження російського уряду без додаткового посилання на джерело. Також у статті Революцію Гідності назвали "державним переворотом" і написали про "прозахідний уряд", який "пригнічував етнічних росіян". Також у матеріалах наголошувалося на стурбованості росії "неонацистськими елементами" в Україні.

Деякі статті мали цілі абзаци, в яких говорилося, що росія розпочала війну через те, що "державний переворот за підтримки США в 2014 році за допомогою неонацистів створив загрозу її кордонам і розпалив громадянську війну, яка призвела до переслідувань російськомовних меншин".

Виконавчий директор RNZ Пол Томпсон назвав ці правки "прокремлівським сміттям" і сказав, що служби новин "прочісуватимуть тисячі статей дрібним гребінцем".

За його словами, близько 250 матеріалів уже переглянули. Журналісти виправили шістнадцять статей про Україну і додали до них редакційну примітку. Міністр телерадіомовлення Нової Зеландії Віллі Джексон назвав інцидент "важливою проблемою, безпрецедентною для RNZ".

Національний мовник Нової Зеландії оголосив про масштабну перевірку своїх процесів редагування і пообіцяв оприлюднити її результати.