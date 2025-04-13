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Співробітників Держдепу змушують доносити один на одного – Politico

13 квітня 2025, 11:49
Співробітників Держдепу змушують доносити один на одного – Politico
Фото: gettyimages.com
Держдепартамент збиратиме приклади антихристиянських упереджень через форми анонімних звітів співробітників.
Адміністрація Трампа наказала співробітникам Державного департаменту повідомляти про будь-які випадки вияву колегами "антихристиянських упереджень" у рамках своїх зусиль із впровадження широкомасштабного нового розпорядження про підтримку співробітників християнської віри, які працюють у федеральному уряді.
 
Про це пише Politico. 
 
Відповідно до копії внутрішнього розпорядження, яке отримало видання Politico, департамент збиратиме приклади антихристиянських упереджень через форми анонімних звітів співробітників.
 
Розпорядження було розіслано до посольств у всьому світі за підписом держсекретаря Марко Рубіо. Інструкції також були опубліковані в повідомленні для всього департаменту.
 
У документі йдеться, що спецгрупа, яка була створена виконавчим указом, збереться приблизно 22 квітня для обговорення своїх перших висновків.
 
Документ заохочує співробітників Держдепартаменту повідомляти один про одного через форму підказок, яка може бути анонімною.
 
"Звіти мають бути якомога детальнішими, включаючи імена, дати, місця", — йдеться у документі.
 
Деякі посадовці Державного департаменту відреагували на повідомлення з шоком і тривогою, заявивши, що навіть якщо ініціатива має добрі наміри, вона базується на помилковому припущенні про те, що департамент за замовчування має антихристиянські упередження, і попереджаючи, що це може створити культуру страху, оскільки адміністрація змушує працівників звітувати один про одного.

 

Дональд Трампдерждеп сша

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