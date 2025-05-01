Співробітники ООН у Швейцарії протестують проти звільнень, що виникли через дії Трампа

Першими скорочення торкнулися працівників із короткостроковими контрактами, зокрема в Міжнародній організації з міграції.

У четвер, 1 травня, біля європейської штаб-квартири ООН у Женеві відбулася масова акція протесту. Сотні працівників Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих агентств виступили проти масштабних скорочень робочих місць, спричинених зменшенням гуманітарної допомоги, зокрема з боку США за президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Учасники протесту тримали в руках плакати з написами: "ПРИПИНІТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ООН!" та скандували гасла: "Співробітники ООН – не товар!". Подібні, хоча й менш масштабні, акції також відбулися в Таїланді та М’янмі.

Першими скорочення торкнулися працівників із короткостроковими контрактами, зокрема в Міжнародній організації з міграції. Водночас очікується, що під загрозою звільнення — ще тисячі співробітників.

Найбільших втрат зазнають агенції, які залежать від добровільних внесків донорів, серед яких раніше основним були США. Це, зокрема, Всесвітня продовольча програма та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

"Вони намагалися мене залишити, але це було неможливо. І от ми тут: замороження найму, нульовий бюджет", — розповіла правозахисниця Ан Кайперс, чий контракт в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини не продовжили.