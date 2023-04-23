Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Співробітники уряду Ірландії порадили видалити TikTok з робочих пристроїв – Reuters

23 квітня 2023, 11:48
Співробітники уряду Ірландії порадили видалити TikTok з робочих пристроїв – Reuters
Фото: з вільних джерел
Є побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Державний орган, який консультує уряд Ірландії з питань кібербезпеки рекомендував співробітникам державних установ не використовувати китайський TikTok на робочих пристроях.

Про це повідомляє Reuters.

Ряд країн, включаючи Британію, США та країни-члени Європейського Союзу, заборонили держслужбовцям використовувати TikTok через міркування безпеки. Є побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

"TikTok знаходиться на дуже високому, якщо не найвищому рівні з точки зору кількості даних користувачів, які він збирає, і це створює ризик, враховуючи природу китайського закону про збір розвідданих", - зазначив директор національного центру кібербезпеки Ірландії Річард Браун.

Повідомляється, що немає причин забороняти держслужбовцям використовувати додаток на своїх особистих пристроях.

Читайте також: Європол розказав, як шахраї використовують ChatGPT.

ірландіяTikTok

Останні матеріали

США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється