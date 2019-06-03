Співробітниця "Укрпошти" здала в ломбард робочі комп'ютерів на 1 млн гривень
Усього розкрито 36 таких епізодів, скоєних із березня по листопад 2018 року, повідомляє сайт обласної прокуратури.
Зараз досудове розслідування завершено і обвинувальний акт щодо вже колишньої працівниці "Укрпошти" направлено до суду.
Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 і ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна, яке перебувало в її підпорядкуванні, заподіяна повторно). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, що у Маріуполі співробітниця Центру поштового зв'язку завдала шкоди "Укрпошті", присвоївши понад 50 тис. гривень.
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