Співробітниця "Укрпошти" здала в ломбард робочі комп'ютерів на 1 млн гривень

Співробітниця Закарпатської дирекції ПАТ "Укрпошта" - 44-річна мешканка Ужгорода - здала в ломбарди комп'ютерного обладнання підприємства на загальну суму понад 1 млн гривень.

Усього розкрито 36 таких епізодів, скоєних із березня по листопад 2018 року, повідомляє сайт обласної прокуратури.

Зараз досудове розслідування завершено і обвинувальний акт щодо вже колишньої працівниці "Укрпошти" направлено до суду.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч.1 і ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна, яке перебувало в її підпорядкуванні, заподіяна повторно). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Маріуполі співробітниця Центру поштового зв'язку завдала шкоди "Укрпошті", присвоївши понад 50 тис. гривень.