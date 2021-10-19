Співтворець "Астерікса" понад 40 років тому не встиг завершити один комікс
Про це вона розповіла в інтерв’ю Der Spiegel, пише "Громадське".
Чернетка неопублікованого коміксу Ґоссіні має назву "Астерікс у цирку"; її мали опублікувати після "Астерікса серед бельгійців". Незавершений твір донька ілюстратора випадково знайшла у сімейному архіві; комікс налічує 20 сторінок.
Анна Ґоссіні має намір завершити твір, але визнає, що це буде дуже складно. "Це наче картина де Гої з отвором. Але одного дня ми спробуємо [завершити комікс]. Це буде неймовірна пригода", - сказала жінка в інтерв’ю Der Spiegel.
Серія "Астерікс" почалася у 1959 році з коміксу, створеного давнім другом і колегою Ґоссіні Альбером Удерзо. Головним героєм творів був галльський воїн, який обороняє останнє вільне в Європі село свого народу від наступу римських військ.
Пізніше до Удерзо приєднався і Ґоссіні. Комікс дуже швидко набув шаленої популярності у франкомовному світі. У 1967 році десятий примірник "Астерікс-легіонер" за два дні розійшовся накладом у 1,2 мільйона копій за два дні.
Після смерті Ґоссіні у 1977 році Удерзо продовжив видавати "Астерікса", самостійно пишучи тексти й створюючи ілюстрації. З 2013 року сценаристом став Жан-Ів Феррі, а ілюстратором - Дідьє Конрад. У березні 2020 року Удерзо помер у Франції в 93-річному віці.
За словами Анни Ґоссіні, вона вмовила Удеозо відмовитися від ідеї заборонити видання коміксів про Астерікса по його смерті. І тому 21 жовтня вийде вже 39-та книга серії, "Астерікс і грифон", яка лише в Німеччині буде надрукована накладом у 1,7 мільйона примірників.
У світі загалом продали 380 мільйонів примірників коміксу про Астерікса 111 мовами світу. За його мотивами зняли фільми, мультфільми й серіали, а також відкрили тематичний парк у Франції.
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