Співтворець "Астерікса" понад 40 років тому не встиг завершити один комікс

Анна Ґоссіні - донька покійного співавтора коміксів про "Астерікса" Рене Ґоссіні - знайшла незавершений рукопис історії про галльських вояків. Жінка має намір завершити роботу батька, життя якого передчасно обірвав серцевий напад.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Der Spiegel, пише "Громадське".

Чернетка неопублікованого коміксу Ґоссіні має назву "Астерікс у цирку"; її мали опублікувати після "Астерікса серед бельгійців". Незавершений твір донька ілюстратора випадково знайшла у сімейному архіві; комікс налічує 20 сторінок.

Анна Ґоссіні має намір завершити твір, але визнає, що це буде дуже складно. "Це наче картина де Гої з отвором. Але одного дня ми спробуємо [завершити комікс]. Це буде неймовірна пригода", - сказала жінка в інтерв’ю Der Spiegel.

Серія "Астерікс" почалася у 1959 році з коміксу, створеного давнім другом і колегою Ґоссіні Альбером Удерзо. Головним героєм творів був галльський воїн, який обороняє останнє вільне в Європі село свого народу від наступу римських військ.

Пізніше до Удерзо приєднався і Ґоссіні. Комікс дуже швидко набув шаленої популярності у франкомовному світі. У 1967 році десятий примірник "Астерікс-легіонер" за два дні розійшовся накладом у 1,2 мільйона копій за два дні.

Після смерті Ґоссіні у 1977 році Удерзо продовжив видавати "Астерікса", самостійно пишучи тексти й створюючи ілюстрації. З 2013 року сценаристом став Жан-Ів Феррі, а ілюстратором - Дідьє Конрад. У березні 2020 року Удерзо помер у Франції в 93-річному віці.

За словами Анни Ґоссіні, вона вмовила Удеозо відмовитися від ідеї заборонити видання коміксів про Астерікса по його смерті. І тому 21 жовтня вийде вже 39-та книга серії, "Астерікс і грифон", яка лише в Німеччині буде надрукована накладом у 1,7 мільйона примірників.

У світі загалом продали 380 мільйонів примірників коміксу про Астерікса 111 мовами світу. За його мотивами зняли фільми, мультфільми й серіали, а також відкрили тематичний парк у Франції.

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