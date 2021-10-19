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Співтворець "Астерікса" понад 40 років тому не встиг завершити один комікс

Тепер справу батька продовжить його донька
Анна Ґоссіні - донька покійного співавтора коміксів про "Астерікса" Рене Ґоссіні - знайшла незавершений рукопис історії про галльських вояків. Жінка має намір завершити роботу батька, життя якого передчасно обірвав серцевий напад.
Співтворець "Астерікса" понад 40 років тому не встиг завершити один комікс 40-річний Рене Ґоссіні показує примірник коміксу "Астерікс Галльський", Париж, Франція, 18 листопада 1966 року Фото: AP

Про це вона розповіла в інтерв’ю Der Spiegel, пише "Громадське".

Чернетка неопублікованого коміксу Ґоссіні має назву "Астерікс у цирку"; її мали опублікувати після "Астерікса серед бельгійців". Незавершений твір донька ілюстратора випадково знайшла у сімейному архіві; комікс налічує 20 сторінок.

Анна Ґоссіні має намір завершити твір, але визнає, що це буде дуже складно. "Це наче картина де Гої з отвором. Але одного дня ми спробуємо [завершити комікс]. Це буде неймовірна пригода", - сказала жінка в інтерв’ю Der Spiegel.

Серія "Астерікс" почалася у 1959 році з коміксу, створеного давнім другом і колегою Ґоссіні Альбером Удерзо. Головним героєм творів був галльський воїн, який обороняє останнє вільне в Європі село свого народу від наступу римських військ.

Пізніше до Удерзо приєднався і Ґоссіні. Комікс дуже швидко набув шаленої популярності у франкомовному світі. У 1967 році десятий примірник "Астерікс-легіонер" за два дні розійшовся накладом у 1,2 мільйона копій за два дні.

Після смерті Ґоссіні у 1977 році Удерзо продовжив видавати "Астерікса", самостійно пишучи тексти й створюючи ілюстрації. З 2013 року сценаристом став Жан-Ів Феррі, а ілюстратором - Дідьє Конрад. У березні 2020 року Удерзо помер у Франції в 93-річному віці.

За словами Анни Ґоссіні, вона вмовила Удеозо відмовитися від ідеї заборонити видання коміксів про Астерікса по його смерті. І тому 21 жовтня вийде вже 39-та книга серії, "Астерікс і грифон", яка лише в Німеччині буде надрукована накладом у 1,7 мільйона примірників.

У світі загалом продали 380 мільйонів примірників коміксу про Астерікса 111 мовами світу. За його мотивами зняли фільми, мультфільми й серіали, а також відкрили тематичний парк у Франції.

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19 10 2021 09:39
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