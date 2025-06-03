Сплячі дрони "Павутини" СБУ можуть атакувати знову – BI

Експерти відповіли, чому операція СБУ "Павутина" може повторитися, і не тільки в рф

Україна провела атаку, яка може змінити правила війни — і не лише для росії. Новий підхід, застосований Службою безпеки України до удару по чотирьох військових аеродромах у росії, вивів тактику дронових атак на новий рівень.

Про це пише Business Insider.

"Ця атака — вікно у майбутню війну", — вважає Джеймс Паттон Роджерс, директор Інституту технологічної політики Корнелла.

За повідомленням СБУ, українські оперативники контрабандою ввезли квадрокоптери на територію росії — дрони були сховані в дерев’яних спорудах, що імітували будиночки. У такому вигляді їх встановили на вантажівки, які під’їхали максимально близько до аеродромів — Біла, Дягілєво, Оленя та Іваново. Після дистанційного відкриття дахів дрони злетіли та вразили цілі. За попередніми оцінками, пошкоджено до 41 літака. Збитки — до $7 млрд.

На відміну від попередніх атак дронів із великої відстані, нова операція зосереджена на мінімізації шляху до цілі. Дрони фактично запускалися вже безпосередньо з території росії, в обхід С-300 і С-400. Джастін Бронк із Королівського інституту оборонних досліджень сказав: "Це приголомшливий успіх для українських спецслужб". Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив: "Масштаб і винахідливість цієї атаки показують, що Україна тепер менше залежить від західної підтримки". За його словами, удар було здійснено без помітної логістичної чи розвідувальної допомоги союзників.

Найвіддаленіший з уражених аеродромів — "Бєлая", Іркутська область, понад 2500 км від українського кордону. До цього дрони долітали максимум на 1100 км. Тобто росія втратила відчуття безпеки навіть у глибокому тилу.

Бронк зазначає, що якщо навіть половина зі знищених літаків — це бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, це істотно знизить здатність рф запускати крилаті ракети по українських об’єктах.

Більшість літаків були припарковані на відкритій території. росія намагалась використовувати імпровізовані засоби маскування — зокрема, клала шини на крила, — але це не завадило атаці.

Нестача укриттів — проблема не лише росії. У США, наприклад, у сучасному повітряному флоті також відсутня достатня кількість ангарів для захисту авіації.