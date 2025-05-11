Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спочатку 30-денне перемир'я, а під час нього переговори – Келлог

11 травня 2025, 18:19
Спочатку 30-денне перемир'я, а під час нього переговори – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
За його словами, іншого шляху немає.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що переговорам з москвою про припинення війни має передувати 30-денне перемир’я. 

Про це Келлог написав в соцмережі Х (Twitter)

"Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися!

Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає", - йдеться у дописі. 

Спецпредставник також прокоментував допис прем’єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до рф щодо безумовного 30-денного перемир’я перед будь-якими подальшими переговорами.

Прем’єр Крістофер Лаксон написав, що Нова Зеландія разом з нашими партнерами по всьому світу підтримує справедливий та міцний мир в Україні, починаючи з повного та безумовного 30-денного припинення вогню.

"Сьогодні ввечері я приєднався до президента Зеленського, прем’єр-міністра Кіра Стармера і Мкрона та інших світових лідерів для важливої ​​дискусії про те, як ми можемо колективно підтримати Україну", - написав той. 

Він додав, що наші цінності значать щось лише тоді, коли ми втілюємо їх у життя. Підтримка України з боку Нової Зеландії продовжуватиметься.

 
війна в Україніперемир'яКіт Келлог

Останні матеріали

Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється