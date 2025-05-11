Спочатку 30-денне перемир'я, а під час нього переговори – Келлог

За його словами, іншого шляху немає.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що переговорам з москвою про припинення війни має передувати 30-денне перемир’я.

Про це Келлог написав в соцмережі Х (Twitter).

"Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися!

Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає", - йдеться у дописі.

Спецпредставник також прокоментував допис прем’єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до рф щодо безумовного 30-денного перемир’я перед будь-якими подальшими переговорами.

Прем’єр Крістофер Лаксон написав, що Нова Зеландія разом з нашими партнерами по всьому світу підтримує справедливий та міцний мир в Україні, починаючи з повного та безумовного 30-денного припинення вогню.

"Сьогодні ввечері я приєднався до президента Зеленського, прем’єр-міністра Кіра Стармера і Мкрона та інших світових лідерів для важливої ​​дискусії про те, як ми можемо колективно підтримати Україну", - написав той.

Він додав, що наші цінності значать щось лише тоді, коли ми втілюємо їх у життя. Підтримка України з боку Нової Зеландії продовжуватиметься.