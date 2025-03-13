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"Сподіваюся, росія зробить правильні речі": Трамп про заяви путіна

13 березня 2025, 20:09
Президент США наголосив, що путін зробив "багатообіцяючу заяву", але вона неповна.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви путіна про те, що росія нібито згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні. 
 
Про це він сказав на пресконференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Sky News.
 
"путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотілося б бачити припинення вогню із боку рф. Сподіваємося, що рф вчинить правильно", - сказав Трамп.
 
Він прокоментував прес-конференцію путіна і зазначив, що говорити з президентом рф про припинення вогню в Україні.
 
Трамп також відмовився від своєї гучної критики НАТО і похвалив Рютте, сказавши, що він робить "справді хорошу роботу".
Трампвійна в Україніросія окупанти

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