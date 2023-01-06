Сполучені Штати дають найбільший пакет військової допомоги Україні на 3 млрд доларів

Цей пакет допомоги включатиме, зокрема, HIMARS, бронеавтомобілі MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow та бойові машини піхоти M2 Bradley

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила на брифінгу у Вашингтоні, що Сполучені Штати надають Україні найбільший пакет військової допомоги на 3 млрд доларів, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, цей пакет також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет оборонної підтримки, наданий Україні.

Із цього пакету 225 млн доларів призначені на модернізацію української армії та розвиток військових можливостей на тривалий термін.

У рамках цього ж пакету США виділять 682 млн доларів країнам східного флангу НАТО на закупівлю озброєнь.