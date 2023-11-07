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Сполучені Штати планують передати Ізраїлю високоточні бомби – WSJ

07 листопада 2023, 08:49
Сполучені Штати планують передати Ізраїлю високоточні бомби – WSJ
Польща США
Це тип високоточної керованої зброї, яка запускається з бойових літаків.
Сполучені Штати Америки можуть передавати Ізраїлю високоточні бомби Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн доларів.
 
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
Йдеться, що адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про плани передати Ізраїлю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. 
 
Згідно з планом, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.
 
План також включає надання підтримки, складання, тестування та інших технологій, пов’язаних із використанням цього озброєння.
 
Після нападу Хамас на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також Сполучені Штати перекинули до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

 

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