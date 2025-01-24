Сполучені Штати вийдуть із ВООЗ наступного року

Сполучені Штати є найбільшим спонсором ВООЗ, вносячи близько 18% її загального фінансування.

Сполучені Штати вийдуть із Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня 2026 року.

Про це пише Reuters з посиланням на ООН.

Вашингтон виходить з ВООЗ відповідно до рішення президента США Дональда Трампа, який звинуватив агентство в неправильному поводженні з пандемією та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров’я.

Трамп оголосив про цей крок у понеділок, через кілька годин після того, як склав присягу на другий чотирирічний термін. У ВООЗ заявили, що шкодують про таке рішення своєї головної країни-донора.

Президент має попередити за рік про вихід США з Женевського органу та сплатити внески Вашингтону відповідно до спільної резолюції Конгресу США від 1948 року.