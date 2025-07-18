Спортсмени закликають FIE переглянути спрощений допуск росіян до змагань

Лист став реакцією на нещодавнє рішення FIE дозволити участь у Чемпіонаті світу 2025 року спортсменам, які потрапили під санкції, лише за підписанням декларації про мир і нейтралітет.

Міжнародна спільнота фехтувальників виступила з відкритим листом проти рішень Міжнародної федерації фехтувальників (FIE), які спрощують допуск російських та білоруських спортсменів до змагань під нейтральним статусом.

Про це повідомила українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан у своєму Instagram.

Лист став реакцією на нещодавнє рішення FIE дозволити участь у Чемпіонаті світу 2025 року спортсменам, які потрапили під санкції, лише за підписанням декларації про мир і нейтралітет. Окрім цього, FIE дозволила таким атлетам виступати у командних змаганнях.

У листі, підписаному 447 фехтувальниками з 40 країн, засуджуються обидва кроки федерації. Спортсмени вказують, що такі дії суперечать рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і можуть поставити під загрозу олімпійський статус самої FIE, як це вже сталося з міжнародною федерацією боксу.

"З нами не обговорювали ці рішення. Тому ми змушені публічно заявити про свою позицію", — йдеться у заяві, опублікованій від імені організації Global Athlete. Із загальної кількості підписантів 339 є чинними спортсменами, 208 з них погодилися на оприлюднення своїх імен.

До протесту приєдналося і Бюро Європейської конфедерації фехтування (EFC), яке також направило відкритого листа до FIE. Представники EFC наголосили на неприйнятності командних виступів «нейтральних» атлетів і нагадали про тимчасове відсторонення Олімпійського комітету росії від європейських змагань.

Чемпіонат світу з фехтування 2025 року відбудеться в Тбілісі (Грузія) з 22 по 26 липня. Напередодні стало відомо, що до участі в ньому вже допущена росіянка Софʼя Вєлікая — майор ЗС рф і довірена особа владіміра путіна на президентських виборах 2024 року. Це рішення викликало особливе обурення в міжнародній спортивній спільноті.