Спостерігачі ОБСЄ зафіксували гаубиці бойовиків в ОРЛО

З боку російсько-окупаційних військ продовжуються факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували розміщення шістьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалік селища Мирне в ОРЛО.

З боку російсько-окупаційних військ продовжуються факти відсутності в місцях постійного зберігання важкого озброєння за межами відповідних ліній відведення в непідконтрольному владі України районі Луганської області, повідомляє Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, опублікований 26 січня.

"Так, 25 січня, спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що досі бракує сімох буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм)", - зазначили в Українській стороні СЦКК.

Нагадаємо, на окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".