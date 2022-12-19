Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Спостерігається зростання цін на нафту на очікуваннях зростання попиту в Китаї

19 грудня 2022, 16:07
Спостерігається зростання цін на нафту на очікуваннях зростання попиту в Китаї
Фото: vkurse.md
Ціни на нафту зростають у понеділок, 19 грудня, на очікуваннях збільшення попиту в Китаї завдяки оголошеним владою країни планам стимулювання економіки.
Про це повідомляє enkorr.
 
Лютневі ф'ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,71 (0,9%), до $79,75 за барель. У п'ятницю Brent подешевшала на $2,17 (2,7%), до $79,04 за барель.
 
Січневі ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,67 (0,9%), до $74,96 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $1,82 (2,4%), до $74,29 за барель.
 
За минулий тиждень Brent подорожчала на 3,9%, WTI – на 4,6%.
 
Влада КНР наприкінці минулого тижня оголосила про намір сфокусуватися на стимулюванні економічного зростання у 2023 році. Керівництво країни пообіцяло вжити заходів для сприяння збільшенню внутрішнього попиту, позначивши це як пріоритетне завдання на наступний рік.
 
Крім того, Пекін має намір підтримувати приватний бізнес та ринок житла.
 
 
економікаенергетикаціна нафти

Останні матеріали

Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Політика
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:45
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Політика
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:02
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Переклад iPress – 17 грудня 2022, 11:17
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється