Спостерігається зростання цін на нафту на очікуваннях зростання попиту в Китаї

Ціни на нафту зростають у понеділок, 19 грудня, на очікуваннях збільшення попиту в Китаї завдяки оголошеним владою країни планам стимулювання економіки.

Лютневі ф'ючерси на Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,71 (0,9%), до $79,75 за барель. У п'ятницю Brent подешевшала на $2,17 (2,7%), до $79,04 за барель.

Січневі ф'ючерси на WTI піднялися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,67 (0,9%), до $74,96 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $1,82 (2,4%), до $74,29 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 3,9%, WTI – на 4,6%.

Влада КНР наприкінці минулого тижня оголосила про намір сфокусуватися на стимулюванні економічного зростання у 2023 році. Керівництво країни пообіцяло вжити заходів для сприяння збільшенню внутрішнього попиту, позначивши це як пріоритетне завдання на наступний рік.

Крім того, Пекін має намір підтримувати приватний бізнес та ринок житла.