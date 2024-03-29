Споживачі в ЄС уникають покупки російських металів внаслідок санкцій

"Норнікель" є найбільшим у світі виробником паладію і великим виробником високоякісного нікелю.

Деякі клієнти металургійної компанії "Норнікель" у Європейському союзі відмовляються купувати продукцію, виготовлену з російських металів.

Про це заявив віце-президент компанії з продажу Антон Берлін, повідомляє Reuters.

Варто зазначити, що "Норнікель" є найбільшим у світі виробником паладію і великим виробником високоякісного нікелю.

При цьому сам "Норнікель" і його метали не є об'єктом західних санкцій, але деякі споживачі добровільно уникають угод з його металами і продукцією.

Представник російського підприємства додав, що вже постраждав фінський завод "Норнікеля" Harjavalta, який виробляє в Європі акумуляторні матеріали для електромобілів.

Берлін також повідомив, що багато банків відмовилися приймати і переказувати гроші за російську продукцію. "Норнікель" продовжує стикатися з труднощами у відносинах з портами, суднами і страховими компаніями.

"Ми перебудовуємо нашу систему продажів. У таких умовах головна мета - продати все, що ми виробляємо", - сказав він.

Після лютого 2022 року "Норнікель" змінив географію продажів, змістивши фокус на Азію, частка якої у виручці компанії торік уперше в її історії перевищила 50%. За його словами, Китай став найбільшим ринком збуту "Норнікеля".