Справа Чауса: у Генпрокуратурі Молдови заявили про завершення розслідування
Про це пишуть місцеві видання Unimedia та evz.ro, зазначає "Громадське".
Генпрокурор Стояногло зазначив, що правоохоронці в Молдові визначили людей зі спецструктур України, які брали участь у викраденні колишнього судді.
"Переважно ми завершили розслідування тут, у Республіці Молдова. Ми надіслали декілька запитів про встановлення в Україні судово-позовного прохання і чекаємо на відповіді. Наше завдання - ідентифікувати людей, які приїхали з України та провели відповідні операції тут, у Молдові", - сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, напередодні Слідчий комітет парламенту Молдови звернувся до Верховної Ради України щодо організації зустрічі для обговорення розслідування зникнення екссудді Миколи Чауса.
Адвокат екссудді Олександр Вишневий повідомив нам, що його та інших захисників Миколи Чауса запросили для участі в засіданні у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі, щоб отримати будь-яку інформацію щодо розслідування викрадення екссудді правоохоронними органами України.
"У комісії [парламентська комісія в Молдові - ред.] зазначили, що не мають жодної інформації стосовно цього, оскільки українська сторона не реагує на запити з боку представників влади та правоохоронних органів Молдови. Така реакція, за їхнім твердженням, перешкоджає встановленню всіх фігурантів кримінальної справи. А йдеться не тільки про виконавців, а й про замовників злочину, встановлення їхнього місцеперебування", - зазначав Вишневий.
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