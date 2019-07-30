Справа Гандзюк: обвинувальний акт щодо Павловського передали до суду
"Обвинувальний акт передано до суду, готується перше засідання", - сказав Лисенко, повідомляє Слідство.Інфо.
Зазначається, що Ігорю Павловському, який з листопада 2018 року перебував під вартою, на початку квітня змінили обвинувачення зі співорганізації на замовчування вбивства (частина 1 статті 396 Кримінального кодексу).
У зв’язку з цим нібито відпали підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наприкінці квітня Павловському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт з носінням електронного браслета.
Термін запобіжного заходу сплив 26 червня. І, як сказав Андрій Лисенко, після цього його не продовжували. За словами речника ГПУ, в цьому немає потреби, адже обвинувальний акт уже передали до суду.
"Власне, не продовжували запобіжний захід, оскільки він уже не потрібен", - прокоментував Лисенко.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.
Вони дали свідчення, що Ігор Павловський, на той час помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші на скоєння злочину. 12 листопада суд заарештував Павловського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн