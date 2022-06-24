Справа МН17: ПАРЄ визначила найбільш переконливий сценарій збиття літака
Про це йдеться у затвердженій 23 червня резолюції Асамблеї.
Асамблея одностайно підтвердила резоліцю після доповіді Тітуса Корлецяна. Водночас ПАРЄ вражена російською дезінформацією щодо збиття літака Malaysia Airlines.
"Замість того, щоб надати компетентним слідчим органам достовірну інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, у тому числі послідовні суперечливі версії подій, покликані створити плутанину.
За інформацією незалежних джерел, російська влада надала неправдиві дані з супутників, радарів для приховання правди.
ПАРЄ повністю відкинула версію, що МН17 був збитий українським винущувачем МіГ-29 або СУ-25, або що у катастрофі винен український "Бук".
Водночас Асамблея заклилкала росію співпрацювати з чинними розслідуваннями та надати достовірні дані.
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