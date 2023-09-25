Справа про геноцид у суді ООН: представниця рф зробила заяву

У своєму виступі Заболоцька, серед іншого згадувала Мінські угоди.

У Міжнародному суді ООН у Гаазі тривають публічні слухання попередніх заперечень, висунутих росією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

25 вересня слово у суді мають представники рф. Першою виступала представник російської делегації, заступниця постпреда рф при Міжнародному суді ООН Марія Заболоцька.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час свого виступу вона повторила тези роспропаганди, що нібито Україна “обстрілювала Донбас”, і це стало причиною повномасштабної агресії рф. За її словами, начебто 24 лютого 2022 року росія разом з “днр” і “лнр” були змушені “застосувати статтю 51 Статуту ООН”.

Заблоцька також стверджувала, начебто жодне з питань, порушених Україною та понад 30 країнами у Міжнародному суді ООН за позовом проти рф, не підпадають під Конвенцію про геноцид.

“Минулого тижня суд заслухав 33 країни, включаючи Україну, які повторювали одне й те саме про те, як росія порушила міжнародне право, суверенітет країни, використання сили, права людини та інші правила. Жодне з цих питань не підпадає під Конвенцію про геноцид”, – заявила заболоцька.

Під час свого виступу вона також закидала, начебто Україна не визнає жодного іншого вирішення проблеми Донбасу, окрім військового, і закликала негайно визнати незалежність суверенітету так званих “л/днр”, негайно припинити бойові дії.