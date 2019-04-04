Справа "Сармата": суд продовжив термін досудового розслідування на місяць

Печерський суд Києва продовжив термін досудового слідства у справі вбивства активіста Віталія Олешка, відомого як "Сармата" ще на один місяць, до 30 червня включно.

Прокуратура просила продовжити досудове слідство, аргументуючи необхідністю надання додаткового часу для проведення експертиз, допитів та інших слідчих дій, кореспондентка Громадського із зали суду.

Сторона захисту заперечувала, наголошуючи на тому, що на підозрюваних здійснюється тиск, підозри необґрунтовані, доказів вини їх підзахисних недостатньо, а провести поліграф з ними не дозволяють. За 9 місяців, за словами адвокатів, з підозрюваними так і не проводили слідчих дій, натомість їх постійно перевозять із ІТТ до СІЗО та назад. Також під час засідання було переглянуто відео обшуку у підозрюваного Зеленкіна, де за словами захисників йому правоохоронці підкинули певні речі.

Самі підозрювані підтримали своїх адвокатів. Засідання на прохання підозрюваних Обухова та Власюка провели у закритому режимі.

Наразі справа вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднана ще з однією - розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, що мав місце 4 липня 2018 року. У ній підозрюваними проходять четверо осіб так званої групи Віктора Власюка — ймовірного замовника вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

В об'єднаній справі фігурують 11 осіб: Артем Матюшин, Олександр Обухов, Микола Ломака, Максим Владимеренков, Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк - їм інкримінують умисне вбивство та Мовчан, Зеленкін - їх підозрюють у стеженні за "Сарматом" та Сергій Смірнов, Руслан Кузнєцов - їх підозрюють у розбійному нападі у Дніпрі.

Підозрюваних у виконанні вбивства Олешка (Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов, Максим Владимеренков) затримали 31 липня у день скоєння злочину. Наприкінці серпня Артем Матюшин дав викривальні покази на ймовірного організатора вбивства Михайла Сігіду.

Михайла Сігіду затримали на початку вересня 2018 року. За даними слідства, саме він організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину надавав їм зброю, гроші автомобіль на якому підозрювані у вбивстві приїхали вбивати Віталія Олешка. Михайло Сігіда має бізнес у Бердянську, зокрема очолює клуб "Мохіто", у якому, за інформацією побратимів Олешка, дуже часто помічали самого Сігіду у компанії народного депутата Сергія Валентирова, з яким у "Сармата" був конфлікт. Віталій звинувачував Валентирова у роботі на іншого народного депутата Олександра Пономарьова, йому "Сармат" закидав роботу пов'язаної з ним компанії "Агрінол" на Росію.

Після затримання Сігіди у ЗМІ з'явилося відео, на якому підозрюваний перебуває у компанії Сергія Валентирова та двох помічників Олександра Пономарьова (Максима Кривуня та Миколи Рудницького).

Втім обидва депутати у коментарі Громадському заявили, що не мали близьких стосунків із Сігідою, не розуміють чому його затримали і його провину потрібно ще довести.

Михайло Сігіда заявляв про тиск на нього з боку правоохоронців, для надання неправдивих показів, наразі його перевели у СІЗО СБУ.

16 грудня минулого року поліція затримала ймовірного замовника вбивства "Сармата". Ним виявився 34-річний бізнесмен із Дніпра.

8 лютого у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи "Сармата" Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Наразі він вже відбуває покарання за стрілянину травня 2013, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі "Сармата".

Прокуратура просила продовжити досудове слідство, аргументуючи необхідністю надання додаткового часу для проведення експертиз, допитів та інших слідчих дій.

Сторона захисту заперечувала, наголошуючи на тому, що на підозрюваних здійснюється тиск, підозри необґрунтовані, доказів вини їх підзахисних недостатньо, а провести поліграф з ними не дозволяють. За 9 місяців, за словами адвокатів, з підозрюваними так і не проводили слідчих дій, натомість їх постійно перевозять із ІТТ до СІЗО та назад. Також під час засідання було переглянуто відео обшуку у підозрюваного Зеленкіна, де за словами захисників йому правоохоронці підкинули певні речі.

Самі підозрювані підтримали своїх адвокатів. Засідання на прохання підозрюваних Обухова та Власюка провели у закритому режимі.

Наразі справа вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднана ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, що мав місце 4 липня 2018 року. У ній підозрюваними проходять четверо осіб так званої групи Віктора Власюка — ймовірного замовника вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

В об'єднаній справі фігурують 11 осіб: Артем Матюшин, Олександр Обухов, Микола Ломака, Максим Владимеренков, Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — їм інкримінують умисне вбивство та Мовчан, Зеленкін — їх підозрюють у стеженні за "Сарматом" та Сергій Смірнов, Руслан Кузнєцов — їх підозрюють у розбійному нападі у Дніпрі.

Підозрюваних у виконанні вбивства Олешка (Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов, Максим Владимеренков) затримали 31 липня у день скоєння злочину. Наприкінці серпня Артем Матюшин дав викривальні покази на ймовірного організатора вбивства Михайла Сігіду.

Михайла Сігіду затримали на початку вересня 2018 року. За даними слідства, саме він організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину надавав їм зброю, гроші автомобіль на якому підозрювані у вбивстві приїхали вбивати Віталія Олешка. Михайло Сігіда має бізнес у Бердянську, зокрема очолює клуб "Мохіто", у якому, за інформацією побратимів Олешка, дуже часто помічали самого Сігіду у компанії народного депутата Сергія Валентирова, з яким у "Сармата" був конфлікт. Віталій звинувачував Валентирова у роботі на іншого народного депутата Олександра Пономарьова, йому "Сармат" закидав роботу пов'язаної з ним компанії "Агрінол" на Росію.

Після затримання Сігіди у ЗМІ з'явилося відео, на якому підозрюваний перебуває у компанії Сергія Валентирова та двох помічників Олександра Пономарьова (Максима Кривуня та Миколи Рудницького).

Втім обидва депутати у коментарі Громадському заявили, що не мали близьких стосунків із Сігідою, не розуміють чому його затримали і його провину потрібно ще довести.

Михайло Сігіда заявляв про тиск на нього з боку правоохоронців, для надання неправдивих показів, наразі його перевели у СІЗО СБУ.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.