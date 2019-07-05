Справа Савченко-Рубана: суд переніс перше засідання Це було перше засідання після виходу обвинувачених з-під варти

Броварський міськрайонний суд переніс засідання у справі депутатки Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених Володимира Рубана через неявку захисників Рубана.

Фото:Hromadske

Обвинувачення наполягало на обранні запобіжного заходу, аргументуючи це тяжкістю злочину, інформує "Громадське". Захист натомість подав клопотання про перенесення засідання через відсутність обох адвокатів Володимира Рубана. Сам же Рубан запропонував перенести засідання на після інавгурації президента. Суд вирішив відкласти засідання на 31 травня: "враховуючи тяжкість злочину" наявність захисників є обов’язковою. Нагадаємо, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.

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