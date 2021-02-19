Справа Суркісів на 350 млн доларів: Приватбанк вимагає відводу судді Верховного суду

До матеріалів справи було додано висновки Науково-консультативної ради при Верховному Суді

Приватбанк вимагає відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на FinClub.

Зазначається, що 8 вересня 2020 року Верховний Суд зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів. Таким чином було зупинено виконання сумнівної ухвали Печерського райсуду, направленої на фактичне стягнення з державного банку майже 10 млрд грн (350 млн дол).

Проте за ініціативи головуючого судді Погрібного до матеріалів справи було додано висновки Науково-консультативної ради при Верховному Суді, які зводяться до необхідності закриття Верховним Судом провадження та залишення в силі ухвали Печерського суду без надання оцінки щодо її законності.

У банку вважають, що суддя Погрібний не мав повноважень звертатися за наданням висновків щодо застосування норм права, оскільки приписами процесуального законодавства право на звернення до науковців надано виключно після передачі справи касаційним судом на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Підкреслюється, що справа на розгляд таких палат не передавалася, а раніше заявлене Приватбанком клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду досі не вирішено.

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