Справедливий мир має включати повернення в Україну депортованих дітей – Стармер

Він нагадав, що в суботу збирає в лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни росії проти України.

Мирна угода між Україною та росією має передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей на Батьківщину.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє Sky News.

Глава британського уряду під час виступу в парламенті Британії зазначив, що він вітає прогрес у переговорах між Україною та США.

"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб добитися міцного і безпечного миру", - наголосив Стармер.