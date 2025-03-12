Справедливий мир має включати повернення в Україну депортованих дітей – Стармер
12 березня 2025, 16:35
Фото: Getty Images
Він нагадав, що в суботу збирає в лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни росії проти України.
Мирна угода між Україною та росією має передбачати повернення депортованих росіянами українських дітей на Батьківщину.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє Sky News.
Глава британського уряду під час виступу в парламенті Британії зазначив, що він вітає прогрес у переговорах між Україною та США.
"Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб добитися міцного і безпечного миру", - наголосив Стармер.
Він нагадав, що в суботу збирає в лідерів низки країн, щоб обговорити, як добитися подальшого прогресу в питанні завершення війни росії проти України.
Прем'єр-міністр також стверджує, що угода про міцний мир в Україні має включати повернення викрадених дітей. За його словами, депортація дітей - це "абсолютно жахливий випадок викрадення".
"І коли ми говоримо про міцне, справедливе врегулювання або мир в Україні, це, звісно, повинно включати в себе вирішення цього питання", - зазначив він.