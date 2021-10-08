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Справою про збитий MH17 займеться новий прокурор у Гаазі

Державний прокурор В. (Уорд) Фердинандуссе з цього літа буде прикріплений до спеціальної прокуратури Косово на додаток до своєї посади в державній прокуратурі Фердинандусс
У команді прокурорів в Гаазі, що займаються розслідуванням по справі про MH17, відбулися зміни. Вже з вересня розслідувати справою про збитий у 2014 році пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" займатиметься новий прокурор Біргіт ван Россель.
Справою про збитий MH17 займеться новий прокурор у Гаазі Фото: Громадське
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру.
 
Генеральний прокурор Б. (Біргіт) ван Россель був доданий в команду прокурорів про збитий на Донбасі MH17. Він має довгу кар'єру в державній прокуратурі та відтепер працює повний робочий з командою MH17. Вона також буде іноді з'являтися на слуханнях в судовому комплексі Схіпхол.
 
Державний прокурор В. (Уорд) Фердинандуссе з цього літа буде прикріплений до спеціальної прокуратури Косово на додаток до своєї посади в державній прокуратурі Фердинандусс. Він призначений там начальником відділу розслідувань. Також він буде брати участь у судовому процесі у справі MH17 до винесення вироку, а також продовжить займати своє місце на засіданнях.
 
Зазначається, що кримінальний процес у справі МН17 продовжиться 6 вересня 2021 року. Під час засідань родичі жертв MH17 скористаються своїм правом і візьмуть слово. Рішення у справі очікується не раніше 2022 року.
 
Нагадаємо, що з Нідерландів можуть депортувати російських свідків у справі про збитий МН17. Їм відмовили в притулку.
 
Раніше повідомлялося, що в Україні пам'ятають про катастрофу МН17 і шанують жертв, загиблих в результаті катастрофи. Влада зробила заяву до восьмої річниці трагедії.
 
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10 08 2021 14:54
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