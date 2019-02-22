Справу Омеляна передали в суд
Обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України (незаконне збагачення) та ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
"Прокурорами САП затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з чинних членів Кабінету міністрів", - повідомляє прес-служба НАБУ
У САП повідомили, що слідство встановило, що, "працюючи виключно на держслужбі, обвинувачений не міг заощадити достатньо коштів, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за понад 1,4 млн гривень та зберігати готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро".
Детективи НАБУ стверджують, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.
Нагадаємо, 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн. Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.
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