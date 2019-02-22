Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Справу Омеляна передали в суд

У НАБУ стверджують, що відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Солом’янський районний суд Києва.
Справу Омеляна передали в суд Володимир Омелян. Фото: Макс Требухов / Lb.ua

Обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України (незаконне збагачення) та ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

"Прокурорами САП затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з чинних членів Кабінету міністрів", -  повідомляє прес-служба НАБУ

У САП повідомили, що слідство встановило, що, "працюючи виключно на держслужбі, обвинувачений не міг заощадити достатньо коштів, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за понад 1,4 млн гривень та зберігати готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро".

Детективи НАБУ стверджують, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.

Нагадаємо, 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн. Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2019 17:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.