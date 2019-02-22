Справу Омеляна передали в суд

У НАБУ стверджують, що відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Солом’янський районний суд Києва.

Обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України (незаконне збагачення) та ст.366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

"Прокурорами САП затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з чинних членів Кабінету міністрів", - повідомляє прес-служба НАБУ

У САП повідомили, що слідство встановило, що, "працюючи виключно на держслужбі, обвинувачений не міг заощадити достатньо коштів, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум класу за понад 1,4 млн гривень та зберігати готівкою 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро".

Детективи НАБУ стверджують, відомості в деклараціях міністра відрізняються від достовірних на понад 8 млн гривень.