Справу про втручання Трампа у вибори 2020 року припинено

Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року.

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт у понеділок, 25 листопада, подав клопотання про закриття федеральної справи проти Дональда Трампа стосовно впливу на результати президентських виборів 2020 року.

Про це пише ABC News.

У клопотанні до федеральної судді Тані Чуткан спецпрокурор посилається на політику Мін’юсту США не переслідувати президентів за федеральні кримінальні злочини.

"Міністерство і країна ніколи не стикалися з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом", – зазначив Сміт.

Він додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США "застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача".

У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден. На початку місяця суддя у справі Таня Чуткан призупинила її розгляд, аби дати спецпрокурору час вивчити можливість притягнення Трампа до відповідальності.

Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита. Спецпрокурор Мін’юсту подав апеляцію на це рішення, але тепер її доля під питанням.