Справу проти власників "Гаврилівських курчат" закрили
Подружжя Сігалів є власниками підприємства "Агромарс" (торгова марка "Гаврилівські курчата"), в червні 2018 року прокуратура повідомила їм про підозру у створенні злочинної організації і в забрудненні навколишнього середовища біля Вишгорода, що завдало збитків на суму понад 250 млн гривень, йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські Новини".
Їх заарештував Печерський районний суд Києва, однак вони вийшли під заставу 5 млн гривень.
Зазначають, що прокурор ГПУ 6 лютого виніс постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в дії подружжя Сігалів складу кримінального злочину.
У підозрі зазначалося, що порушення посадовими особами ТОВ "Комплекс Агромарс" правил екологічної безпеки, а саме - забруднення земельних ділянок, спричинило збитки на 19,6 млн гривень. Крім того, здійснення викидів забруднюючих речовин у повітря завдало збитків державі на суму 36,7 млн гривень, а систематичне здійснення незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод) призвело до збитків держави на суму 197,5 млн гривень.
Подружжя Сігалів зазначило, що всі три злочини, інкриміновані їм, спростовано в судах. За словами Сігалів, забруднення земельних ділянок відбулося через те, що 12 жовтня 2017 року "несподівано припинилося електропостачання їхньої птахофабрики, що призвело до відключення вентиляційної системи в бройлерній і, відповідно, до удушення і масової загибелі птиці". Співробітники "Агромарсу" вивезли і поховали відходи і тушки птиці в урочищі Каланча у Вишгородському районі. Подружжя Сігалів стверджує, що це був вимушений і тимчасовий захід.
Понад те, вони пред'явили прокуратурі рішення адміністративного суду про скасування накладеного на них штрафу за забруднення земельних ділянок.
Також власники "Гаврилівських курчат" отримали рішення судів про незаконність пред'явлення їм матеріальних претензій на використання підземних вод і забруднення атмосфери.
Нагадаємо, Євген Сігал раніше був народним депутатом від "Партії регіонів". "Агромарс" є одним з найбільших виробників курятини в Україні. Керівників підприємства звинувачують у завданні збитків навколишньому середовищу на суму понад 200 млн гривень.
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