Справу "Роттердам+" закрили втретє - НАБУ
Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Фейсбуці, передає "Укрінформ".
“...Сьогодні прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд”, - наголошують у НАБУ.
У заяві зазначається, що НАБУ оскаржить рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також знову звернеться до Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо зміни старшого групи прокурорів у цій справі з огляду на його "очевидну заангажованість і необ’єктивність".
На переконання НАБУ, сукупність зібраних доказів у провадженні достатнья для того, щоб суд "визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+".
"Ми переконані, що вирішення долі «Роттердам+» поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі", - заявили у НАБУ.
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