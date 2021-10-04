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Справу "Роттердам+" закрили втретє - НАБУ

АБУ оскаржить рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також знову звернеться до Генерального прокурора Ірини Венедіктової
Національне антикорупційне бюро України заявляє, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+".
Справу "Роттердам+" закрили втретє - НАБУ Фото: Діло

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Фейсбуці, передає "Укрінформ".

“...Сьогодні прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд”, - наголошують у НАБУ.

У заяві зазначається, що НАБУ оскаржить рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також знову звернеться до Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо зміни старшого групи прокурорів у цій справі з огляду на його "очевидну заангажованість і необ’єктивність".

На переконання НАБУ, сукупність зібраних доказів у провадженні достатнья для того, щоб суд "визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+".

"Ми переконані, що вирішення долі «Роттердам+» поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі", - заявили у НАБУ.

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10 04 2021 10:25
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