Справу Савченко і Рубана направили до нового суду

Київський апеляційний суд направив справу нардепа Надії Савченко і голови організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, обвинувачених у тероризмі, до Броварського міського районного суду.

У п'ятницю, 12 квітня, Апеляційний суд розглянув зміну територіальної підсудності кримінального провадження і надіслав його у Броварський суд. Тепер він зобов'язаний почати розглядати справу, повідомляє прес-служба суду.

Савченко разом з Рубаном звинувачують в підготовці захоплення державної влади, а також у посяганні на життя державного діяча, підготовці теракту, сприянні терористичній організації і незаконному поводженні зі зброєю.

8 квітня Київський апеляційний суд передав цю справу в Дарницький райсуд Києва. Проте 11 квітня колегія суддів Дарницького райсуду взяла самовідвід.