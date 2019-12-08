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Справи щодо корупційних дій 38 суддів направлено до суду, - НАБУ

Ще шістьом суддям оголошено підозру
Станом на 30 червня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро направили до суду справи щодо 38 суддів і повідомили про підозру ще шістьом служителям Феміди.
Справи щодо корупційних дій 38 суддів направлено до суду, - НАБУ Фото: 112.ua

Так, у серпні минулого року НАБУ і САП направили до суду 4 справи щодо суддів. Три з них - за фактом отримання хабара. Йдеться про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду Дніпропетровська, інформує пресслужба НАБУ.

За рік за жодною з цих справ не винесено рішення.

Причинами такої ситуації, як зазначають у НАБУ, є відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів; неявка сторін справи; розгляд великої кількості клопотань.

Нагадаємо,напередодні національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

 
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